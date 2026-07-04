T20 Series Bangladesh vs. New Zealand Cricket Tournament Players

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T20 Series Bangladesh vs. New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Clarke, Katene

New Zealand

Clarke, Kristian

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Latham, Tom

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Hassan, Saif

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Jacobs, Bevon

New Zealand

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Saqlain, Abdul Gaffar