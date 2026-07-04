T20 Series Namibia vs Scotland Cricket Tournament Players

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T20 Series Namibia vs Scotland

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Green, Zane

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Leask, Michael

Scotland

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Steenkamp, Louren

South Africa

Berrington, Richie

Scotland

Jarvis, Jack

Australia

Sharif, Safyaan

Scotland

Cross, Matty

Scotland

Watt, Mark

Scotland

Munsey, George

Scotland

McBride, Christopher

Scotland

McMullen, Brandon

Scotland

Currie, Bradley

Scotland

Davidson, Olly

Scotland

Smit, JJ

Namibia

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Jones, Mackenzie

Scotland

Gould, Owen

Scotland

Balt, Jan

Namibia

Jansen Van Vuuren, Zacheo Rudolf

Namibia

Brassell, Jack Thomas

Namibia

Davidson, Jasper

Scotland

McCreath, Finlay

Scotland

Heingo, Max

Namibia

Myburgh, Willem

South africa

Ihsan, Zainullah

Scotland

Basson, Liam

Smith, Waldo