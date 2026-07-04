Follow us
Scholtz, Bernard Martinus
Namibia
Erasmus, Gerhard
Green, Zane
Trumpelmann, Ruben
Loftie-Eaton, Nicol
Shikongo, Ben
Leask, Michael
Scotland
Frylinck, Jan Nicolaas
Steenkamp, Louren
South Africa
Berrington, Richie
Jarvis, Jack
Australia
Sharif, Safyaan
Cross, Matty
Watt, Mark
Munsey, George
McBride, Christopher
McMullen, Brandon
Currie, Bradley
Davidson, Olly
Smit, JJ
Kruger, Malan
Leicher, Dylan
Busing-Volschenk, Alexander
Jones, Mackenzie
Gould, Owen
Balt, Jan
Jansen Van Vuuren, Zacheo Rudolf
Brassell, Jack Thomas
Davidson, Jasper
McCreath, Finlay
Heingo, Max
Myburgh, Willem
South africa
Ihsan, Zainullah
Basson, Liam
Smith, Waldo