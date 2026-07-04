T20 Series New Zealand vs. West Indies Cricket Tournament Players

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T20 Series New Zealand vs. West Indies

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Chapman, Mark

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Hope, Shai

Barbados

Neesham, Jimmy

New Zealand

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Duffy, Jacob

New Zealand

Springer, Shamar

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Mitchell, Daryl

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Auguste, Ackeem

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago