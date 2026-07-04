Follow us
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Chapman, Mark
New Zealand
Jamieson, Kyle
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Hope, Shai
Barbados
Neesham, Jimmy
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Duffy, Jacob
Springer, Shamar
Athanaze, Alick
Dominica
Mitchell, Daryl
Sodhi, Ish
Hay, Mitchell James
Foulkes, Zak
Pierre, Khary
Jangoo, Amir
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Robinson, Tim
Holder, Jason
Chase, Roston
King, Brandon
Shepherd, Romario
Auguste, Ackeem
Forde, Matthew
Seales, Jayden