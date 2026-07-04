T20 World Cup European Qualifier Women Cricket Tournament Players

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T20 World Cup European Qualifier Women

Delany, Laura

Ireland

Siegers, Heather

Netherlands

Kalis, Sterre

Netherlands

de Leede, Babette

Netherlands

van Vliet, Jolien

Netherlands

Lynch, Eva

Netherlands

Zwilling, Iris

Netherlands

Overdijk, Frederique

Netherlands

de Lange, Caroline

Netherlands

Zwilling, Mikkie

Netherlands

Landheer, Hannah

Netherlands

Woning, Isabel van der

Netherlands

Kanankege, Sewmini

Italy

Landage, Anusha

Italy

Peddrick, Kumudu

Italy

Batagoda, Gayathri

Italy

Asuramanage, Nimesha

Italy

Withanage, Sharon

Italy

Samarawickrama, Dishani

Italy

Nanayakkara, Dilaisha

Italy

Chathurika, Mahamalage Fernando Thilini

Italy

Kaur, Kirandeep

Italy

Rathnayake, Methnara

Italy

Toffoletto, Sonia

Italy

Warnakulasuriya, Serena

Italy

Bartram, Emilia Louise

Italy

Khan, Regina Suddahazai Isabella

Italy

Gough, Tina

Germany

Bryce, Kathryn

Scotland

Lewis, Gaby

Ireland

Bryce, Sarah

Scotland

Rainey, Hannah

Scotland

Maqsood, Abtaha

Scotland

Prendergast, Orla

Ireland

Coulter Reilly, Christina

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

Kelly, Arlene

New Zealand

Murray, Cara

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Dalzell, Alana

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Stokell, Rebecca

Ireland

Sargent, Freya

Australia

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Aramas, Lara Maria

France

Marchello, Magali

France

Britton, Tara Elizabeth

France

Brodin, Alix Cecilia

France

McGeown, Poppy Clementine

France

Violleau, Marie Emmanuelle

France

Graham, Dorothea Louise

France

Pooja, Ganesh

France

Verdon, Blandine

France

Templeman, Lydia

France

Lemoine, Krystal Valerie

France

Mackeon, Ines

France

Bester, Anika

France

Patel, Emma

France

Seddon, Amy

France

Mahawattage, Prabhashi

France

Armas, Julie Lena

France

Vijayaraghavan, Karthika

Germany

Kohli, Asmita

Germany

Kolcharam, Shravya

Germany

Shahid, Rameesha

Germany

Balaji, Ashwini

Germany

Stolle, Verena

Germany

Malwatta, Sadalee

Italy

Carter, Darcey

Scotland

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Rijke, Robine

Netherlands

Oosterom, Robyn van

Netherlands

Dekeling, Merel

Netherlands

Molkenboer, Phebe

Netherlands

Lister, Ailsa

Scotland

Watson, Ellen

Scotland

Shaikh, Nayma

Scotland

Jack, Lorna

Scotland

McColl, Megan

Scotland

Koolwijk, Carlijn van

Netherlands

Cargouet, Maelle

France

Abel, Chloe

Scotland

Robertson-Jack, Niamh

Scotland

Faisal, Maryam

Scotland

Raad, Myrthe van den

Netherlands

Wikmen, Annie

Italy

Piparo, Chloe

Australia

Siegers, Silver Naara Louise

Netherlands

Malwatta, Sadalee

Italy

Sims, Ilenia

Italy

Araliya, Teshani

Italy

Jayamannage, Ishara

Italy

Kontopicakis, Alexia

Italy

Ekanayake, Nimesha

Italy

Rajapaksha, Amaya

Italy

Moore, Emma

Italy

Ronalds, Janet Elizabeth

Germany

Kingsley, Nicole

Germany

Hornero-Garcia, Wilhelmina

Germany

Kanukuntla, Ameya

Germany

Fernando, Thilini

Italy

Edwards, Iris

Germany

Meyenborg, Antonia

Germany

Kishore, Aishani

Germany

Khurana, Sanya

Netherlands

Leemhuis, Lara

Netherlands