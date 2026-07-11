Follow us
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Curran, Ben
England
Shumba, Milton
Madande, Clive
Burl, Ryan
Musekiwa, T
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Masakadza, Wellington
Bennet, Brian
Ali, Yasir
Islam, Shoriful
Hossain, Mosaddek
Saifuddin, Mohammad
Hossain Emon, Parvez
Hasan, Tanzid
Muzarabani, Blessing
Hassan, Saif
Hasan, Mahedi
Rana, Nahid
Hossain, Rishad
Myers, Dion
Tinotenda Tinashe Maphosa
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Hridoy, Towhid
Saqlain, Abdul Gaffar