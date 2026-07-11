T20I Series Zimbabwe vs Bangladesh Cricket Tournament Players

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T20I Series Zimbabwe vs Bangladesh

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Shumba, Milton

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Ali, Yasir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Hossain, Mosaddek

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Hassan, Saif

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Myers, Dion

Zimbabwe

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Saqlain, Abdul Gaffar