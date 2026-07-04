Follow us
Gwandu, Trevor
Zimbabwe
Tsiga, Tafadzwa
Curran, Ben
England
Williams, Sean
Mayavo, Nyasha
Campbell, Johnathan
Ervine, Craig
Welch, Nick
Ngarava, Richard
Madhevere, Wesley
Shanto, Nazmul Hossain
Bangladesh
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Masekesa, Vincent
Bennet, Brian
Islam, Taijul
Rahim, Mushfiqur
Hasan, Zakir
Haque, Anamul
Ali, Jaker
Sakib, Tanzim Hasan
Hasan Joy, Mahmudul
Ankon, Mahidul Islam
Ahmed, Khaled
Islam, Shadman
Muzarabani, Blessing
Haque, Mominul
Hasan, Nayeem
Rana, Nahid