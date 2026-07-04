Test Series Bangladesh vs Zimbabwe Cricket Tournament Players

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Test Series Bangladesh vs Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Williams, Sean

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Haque, Anamul

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Haque, Mominul

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Islam, Taijul

Bangladesh