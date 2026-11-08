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Minhas, Arafat
Pakistan
Jayasuriya, Prabath
Sri Lanka
Mendis, Kusal
Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula
Madushanka, Dilshan
Shakil, Saud
Azam, Babar
Jamal, Aamer
Udara, Lahiru
de Silva, Dhananjaya
Malinga, Eshan
Dinusha, Sonal
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Chandimal, Dinesh
Rathnayake, Milan
Kumara, Lahiru
Abbas, Mohammad
Agha, Salman Ali
Baig, Saad
Awais, Azan
Arif, Mohammad Tayyab
Bandara, Anjala
Ghouri, Ghazi
Taha, Mohammad
Khan, Saqib
Minhas, Sameer
Shabbir, Ali
Razaullah, Razaullah
Nuwantha, Keshara
Sri lanka
Suleman, Mohammad