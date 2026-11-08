Test Series Pakistan vs Sri Lanka 2026 Cricket Tournament Players

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Test Series Pakistan vs Sri Lanka

Minhas, Arafat

Pakistan

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Shakil, Saud

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Udara, Lahiru

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Abbas, Mohammad

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Baig, Saad

Pakistan

Awais, Azan

Pakistan

Arif, Mohammad Tayyab

Pakistan

Bandara, Anjala

Sri Lanka

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Taha, Mohammad

Pakistan

Khan, Saqib

Pakistan

Minhas, Sameer

Pakistan

Shabbir, Ali

Pakistan

Razaullah, Razaullah

Pakistan

Nuwantha, Keshara

Sri lanka

Suleman, Mohammad

Pakistan