Test Series Zimbabwe vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Zimbabwe vs Bangladesh

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Kaia, Roy

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Das, Liton

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Bennet, Brian

Zimbabwe

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Haque, Robiul

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Hasan, Amite

Bangladesh

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Cremer, Graeme

Zimbabwe