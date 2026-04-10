Logan Verjus van Beek

Logan Verjus van Beek

bowler

Full name:Logan Verjus van Beek
Nationality:Netherlands
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Netherlands

Wellington Firebirds

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches252372124144
Innings2521131120138
Overs214.462.41896.0894.2429.4
Balls-----
Maidens141362483
Runs1136492626350313672
Wickets3421196161137
Avg33.4123.4231.9531.2426.8
SR37.8817.958.0433.3218.81
Eco5.297.853.35.628.54
BB441164
4w21753
5w00810
10w00200

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches252372124144
Innings24131009478
Not outs85202428
Runs3375818421211681
Balls Faced4167635011437529
Avg21.067.2523.0217.313.62
SR8176.3152.6184.27128.73
Fours2202237949
Fifties00832
Sixies91263323
Highest32191116461
Hundreds00100

Logan Verjus van Beek Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

LEI

LEI

Logan Van Beek News

View all

Want to be the first to know everything about cricket player Logan Van Beek, then you are in luck, we have collected all the latest news about him: results of matches played and predictions of future matches.

ICC T20 World Cup | Twitter impressed as Netherlands score first points with clinical win over Namibia

ICC T20 World Cup | Twitter impressed as Netherlands score first points with clinical win over Namibia

Netherlands beat Namibia by seven wickets in their second Group A game of the T20 World Cup 2026 in Delhi on Tuesday. Bas de Leede’s all-round performance, with two wickets and an unbeaten half-century, saw the Dutch restrict their opponents to 156/8 before chasing the total down in just 18 overs.

Logan Van Beek11:39 PM, 08 June, 2024

‌SA vs NED | Twitter reacts to cool-headed Miller deny Dutch scare to steer Proteas home

Logan Van Beek10:30 PM, 08 June, 2024

SA vs NED | Twitter stunned as Logan Van Beek's masterful jaffa exquisitely clipped Reeza Hendricks' off stump

Logan Van Beek09:33 PM, 28 October, 2023

BAN vs NED | Twitter in splits as van Beek runs for his life on being proven wrong for ridiculous review

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Hancock, David

Hancock, David

Cox, Ben

Cox, Ben

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Cooper, Tom

Cooper, Tom

Ahmed, Musa Nadeem

Ahmed, Musa Nadeem

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Roy, Alexander

Roy, Alexander

Ahmad, Musa

Ahmad, Musa