Match details Surrey Jaguars vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 06.08.2026
Match Info
|Match:
|Global T20 Canada 2026
|Date:
|Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, August 06, 2026 08:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Surrey Jaguars Squad
|Players
|Bhagwan Udhaya, Cheema Rizwan, Dhaliwal Navneet, Gill Mansab, Hinds Terrance, Joshi Padam, Lister Benjamin, Mayers Kyle, McMullen Brandon, Movva Shreyas, Nabi Mohammad, Narine Sunil, Siddiqui Junaid, Singh Harmeet, Singh Virandeep, Stoinis Marcus, Tariq Hamza, van Beek Logan
|Bench
|no information yet
Montreal Tigers Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet