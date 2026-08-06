Match details Surrey Jaguars vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 06.08.2026

T20i

SUR
SUR
MON
MON

Match Info

Match:Global T20 Canada 2026
Date:Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, August 06, 2026 08:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Surrey Jaguars Squad

PlayersBhagwan Udhaya, Cheema Rizwan, Dhaliwal Navneet, Gill Mansab, Hinds Terrance, Joshi Padam, Lister Benjamin, Mayers Kyle, McMullen Brandon, Movva Shreyas, Nabi Mohammad, Narine Sunil, Siddiqui Junaid, Singh Harmeet, Singh Virandeep, Stoinis Marcus, Tariq Hamza, van Beek Logan
Benchno information yet

Montreal Tigers Squad

PlayersBajwa Dilpreet Singh, Bosch Corbin, Dhull Parveen, Erasmus Gerhard, Hundal Yuvraj Singh, Khan Zahoor, Latham Tom, Lynn Chris, Manenti Benjamin, Naveen-ul-Haq, Omarzai Azmatullah, Raina Prabhasees, Randhawa Charanjit, Ravi Anoop, Rutherford Sherfane, Saifuddin Mohammad, Sana Kaleem, Varadharajan Aaditya
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet