Squads Boland vs Knights First class First Class Series South Africa 26.11.2026

First class

BOL
BOL
KNI
KNI

Playing

BOL
BOL
KNI
KNI
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Joseph Maahir

no information yet

Mgijima Aviwe

all rounder

Oakes Jason

wicket keeper

van Zyl Stiaan

all rounder

Bench

BOL
BOL
KNI
KNI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet