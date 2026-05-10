Match details Middlesex vs Worcestershire Rapids List a One-Day Cup, League 2, Women 10.05.2026

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Match Info

Match:One-Day Cup, League 2, Women 2026
Date:Sunday, April 12, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:Worcestershire Rapids won the toss and opt to bat
Time:Sunday, May 10, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Middlesex Squad

PlayersSproul Pippa Nancy, Trussler Finty, Irving Georgia, Horley Saskia, Gole Gayatri, Downer Artemis, Whitmore Alice, Pearson Sarah, Patel Sonali, Cambampaty Rachana, Judge Layla
BenchDavis Hannah, Francis Hannah C, Hughes Scarlett, Pindoria Riva, Routledge Issy, Solomon Victoria, Turner Lauren, Whybrow Abbie, Wolfe Katie

Worcestershire Rapids Squad

PlayersDavies Gwenan, Boycott Clare, Tweats Ebony Jade, Gillgrass Bryony, Beech Sophie, Bishop Meg, Khurana Sanya, Churms Emily, Brett Phoebe, Beach Jess, Egerton Daisy
BenchBaker-Smith C, Bertwhistle Flora, Gough Olivia, Griffiths Amy, Harris Lucy, Maund Amy, Mitchell Sophia, Roberts Charlotte, Windeatt Madison, Wright Maisie

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet