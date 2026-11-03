Squads Assam vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhury Avinav
bowler
Ahmed Shahbaz
all rounder
Das Denish Paramananda
batsman
Bhati Vishal
no information yet
Deka Nihar
batsman
Deep Akash
bowler
Dihingia Saurav
no information yet
Easwaran Abhimanyu
batsman
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Gani Aamir
all rounder
Hussain Mukhtar
bowler
Gharami Sudip Kumar
batsman
Kuraishi Abdul Ajij
no information yet
Ghosh Sayan
bowler
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Malakar Ayushman
all rounder
Kumar Mukesh
bowler
Pegu Ruhinandan
wicket keeper
Kumar Ravi
bowler
Purkayastha Swarupam
all rounder
Lal Karan
all rounder
Roy Sibsankar
all rounder
Majumdar Anustup
all rounder
Saikia Pradyuman
batsman
Mishra Ankit
all rounder
Sengupta Akash
all rounder
Nag Sumit
bowler
Singh Rahul
bowler
Shami Mohammed
bowler
Match has not started yet