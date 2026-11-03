Squads Assam vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

ASM
ASM
BEN
BEN

Playing

ASM
ASM
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bhati Vishal

no information yet

Deka Nihar

batsman

Dihingia Saurav

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Gani Aamir

all rounder

Kuraishi Abdul Ajij

no information yet

Malakar Ayushman

all rounder

Pegu Ruhinandan

wicket keeper

Lal Karan

all rounder

Roy Sibsankar

all rounder

Majumdar Anustup

all rounder

Mishra Ankit

all rounder

Sengupta Akash

all rounder

Nag Sumit

bowler

Bench

ASM
ASM
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet