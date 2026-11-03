Squads Chandigarh vs Goa List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

CHA
CHA
GOA
GOA

Playing

CHA
CHA
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Birla Nishunk

no information yet

Chowdhry Hardik

no information yet

Faisal Thota Azaan Mohammed

no information yet

Kashyap Vishu

all rounder

Koushik V

bowler

Mishra Samit

no information yet

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Thakur Nikhil

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Bench

CHA
CHA
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet