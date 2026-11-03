Squads Chandigarh vs Goa List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Azad Arjun
batsman
Bakhale Kashyap
batsman
Birla Nishunk
no information yet
Desai Shubham
batsman
Chowdhry Hardik
no information yet
Faisal Thota Azaan Mohammed
no information yet
Dhanda Rohit
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Joshi Tushar
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Kapoor Hartejassvi
bowler
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Kashyap Vishu
all rounder
Koushik V
bowler
Kaushik Ankit
batsman
Mishra Samit
no information yet
Khan Arslan
batsman
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Saini Sanyam
batsman
Prabhudessai Suyash
batsman
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Sharma Sandeep
bowler
Tari Shubham
no information yet
Singh Harjit
no information yet
Tejrana Abhinav
no information yet
Singh Taranpreet
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Thakur Nikhil
all rounder
Wagha Misal Darshan
all rounder
Vohra Manan
batsman
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet