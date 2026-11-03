Squads Gujarat vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

GUJ
GUJ
JHA
JHA

Playing

GUJ
GUJ
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Bhatt Japagnya

no information yet

Kishan Ishan

wicket keeper

Kumar Amit

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Desai Abhishek

no information yet

Manishi

bowler

Desai Amit

no information yet

Minz Robin

wicket keeper

Desai Siddharth

all rounder

Mohan Shikhar

no information yet

Pankaj Kumar

wicket keeper

Roy Anukul

all rounder

Patel Jaymeet

no information yet

Sharma Shubh

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper

Singh Rajandeep

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

Bench

GUJ
GUJ
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet