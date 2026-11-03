Squads Gujarat vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Japagnya
no information yet
Arun Singh Vikash
bowler
Bishnoi Ravi
bowler
Kishan Ishan
wicket keeper
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Kumar Amit
no information yet
Desai Aarya
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Desai Abhishek
no information yet
Manishi
bowler
Desai Amit
no information yet
Minz Robin
wicket keeper
Desai Siddharth
all rounder
Mishra Sushant
bowler
Gaja Chintan
bowler
Mohan Shikhar
no information yet
Jaiswal Vishal
batsman
Pankaj Kumar
wicket keeper
Nagwaswalla Arzan
bowler
Quraishi Md Kounain
bowler
Patel Harshal
bowler
Roy Anukul
all rounder
Patel Hemang
bowler
Sharma Bal Krishna
bowler
Patel Jaymeet
no information yet
Sharma Shubh
no information yet
Patel Kshitij
batsman
Shekhar Saurabh
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Singh Rajandeep
all rounder
Poddar Ahaan Anuj
batsman
Singh Sarabdeep
no information yet
Match has not started yet