Squads Haryana vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhardwaj Ishant Ravi
batsman
Anand Akash
wicket keeper
Dalal Yashvardhan
no information yet
Attarde Shashank
all rounder
Jakhar Samant Devender
batsman
Avasthi Mohit
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Deshpande Tushar
bowler
Kumar Ankit
batsman
Dsouza Sylvester
bowler
Kumar Sumit
no information yet
Khan Musheer
batsman
Rana Amit
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Rana Himanshu
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Rohilla Bhuwan
bowler
Lad Siddhesh
batsman
Shandilya Mayank
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Patil Sairaj
all rounder
Singh Kukna Ajay
all rounder
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Singh Yuvraj
no information yet
Sharma Rohit
batsman
Siwach Ashish
no information yet
Shedge Suryansh
batsman
Tewatia Rahul
all rounder
Simran Mulchandani Ishan
no information yet
Thakral Anuj
no information yet
Sutar Chinmay Rajesh
batsman
Vats Parth Shiv
bowler
Tamore Hardik
wicket keeper
Match has not started yet