Squads Haryana vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

HAR
HAR
MUM
MUM

Playing

HAR
HAR
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Dalal Yashvardhan

no information yet

Attarde Shashank

all rounder

Kamboj Anshul

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Rana Amit

bowler

Kotian Tanush

all rounder

Shandilya Mayank

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Singh Kukna Ajay

all rounder

Singh Yuvraj

no information yet

Siwach Ashish

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Simran Mulchandani Ishan

no information yet

Thakral Anuj

no information yet

Tamore Hardik

wicket keeper

Bench

HAR
HAR
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet