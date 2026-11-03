Squads Jammu And Kashmir vs Saurashtra List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

JAK
JAK
SAU
SAU

Playing

JAK
JAK
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Hassan Yawer

no information yet

Desai Harvik

wicket keeper

Fuletra Krains

no information yet

Kundal Dikshant

no information yet

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jadeja Aditya

no information yet

Sharma Rydham

no information yet

Jani Chirag

all rounder

Singh Kawalpreet

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet