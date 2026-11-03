Squads Jammu And Kashmir vs Saurashtra List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Ahir Ruchit
batsman
Dogra Paras
batsman
Bhut Parth
all rounder
Hassan Yawer
no information yet
Chudasama Yuvraj
bowler
Iqbal Qamran
batsman
Desai Harvik
wicket keeper
Khajuria Shubham
batsman
Dodiya Yurajsinh
bowler
Kumar Sunil Ram
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Kundal Dikshant
no information yet
Gajjar Sammar
bowler
Lotra Sahil
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Mushtaq Abid
bowler
Gohil Jay
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Jackson Sheldon
wicket keeper
Nabi Aquib
bowler
Jadeja Aditya
no information yet
Samad Abdul
batsman
Jadeja Vishvaraj
batsman
Sharma Rydham
no information yet
Jani Chirag
all rounder
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Kanbi Hiten
bowler
Singh Kawalpreet
no information yet
Karamta Devang D
bowler
Singh Yudhvir
all rounder
Karia Pranav
bowler
Match has not started yet