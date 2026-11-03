Squads Maharashtra vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

MAH
MAH
RAJ
RAJ

Playing

MAH
MAH
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Choudhary M

wicket keeper

Chouhan Ram Mohan

no information yet

Joshi Samarpit

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Lamba Karan

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Rathore Aditya

no information yet

Nawale Saurabh

wicket keeper

Singh Akash Maharaj

no information yet

Singh Manender

wicket keeper

Bench

MAH
MAH
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet