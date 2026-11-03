Squads Maharashtra vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bachhav Satyajeet
bowler
Bhambhu Danish
bowler
Bawne Ankit
batsman
Choudhary Aniket
bowler
Dadhe Pradeep
bowler
Choudhary M
wicket keeper
Gaikwad Ruturaj
batsman
Chouhan Ram Mohan
no information yet
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Godara Sumit
batsman
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Joshi Samarpit
wicket keeper
Kulkarni Arshin
all rounder
Lamba Karan
all rounder
Mhatre Siddharth
batsman
Lomror Mahipal
all rounder
Naik Nikhil
wicket keeper
Rathore Aditya
no information yet
Nawale Saurabh
wicket keeper
Singh Ajayraj Praduman
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Shaw Prithvi
batsman
Singh Manender
wicket keeper
Solanki Prashant
bowler
Suthar Manav
bowler
Tripathi Rahul
batsman
Veer Siddhesh A
batsman
Match has not started yet