Squads Madhya Pradesh vs Baroda List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

MAP
MAP
BAR
BAR

Playing

MAP
MAP
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Limbani Raj

no information yet

Dubey Yash

batsman

Moliya Priyanshu

all rounder

Pandya Hardik

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Pandya Nitya

no information yet

Kumar Shivang

no information yet

Passi Amit

wicket keeper

Mantri Himanshu

wicket keeper

Patel Mitesh

wicket keeper

Pandey Aryan Anand

no information yet

Rathva Ninad

all rounder

Singh Harpreet

no information yet

Singh Tripuresh

no information yet

Tada Ritik

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Tiwari Madhav

no information yet

Yadav Mangesh

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Bench

MAP
MAP
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet