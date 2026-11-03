Squads Madhya Pradesh vs Baroda List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Chouhan Rishabh
batsman
Limbani Raj
no information yet
Dubey Yash
batsman
Moliya Priyanshu
all rounder
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Pandya Hardik
all rounder
Iyer Venkatesh
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Jain Saransh
bowler
Pandya Nitya
no information yet
Kartikeya Kumar
batsman
Pania Bhanu
batsman
Kumar Shivang
no information yet
Passi Amit
wicket keeper
Mantri Himanshu
wicket keeper
Patel Mitesh
wicket keeper
Pandey Aryan Anand
no information yet
Pithiya Mahesh
batsman
Sharma Shubham
batsman
Rathva Ninad
all rounder
Singh Harpreet
no information yet
Rawat Shashwat
batsman
Singh Tripuresh
no information yet
Salam Rasikh
bowler
Tada Ritik
no information yet
Sharma Jitesh
wicket keeper
Tiwari Madhav
no information yet
Sharma Shivalik
batsman
Yadav Mangesh
all rounder
Sheth Atit
all rounder
Match has not started yet