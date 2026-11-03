Squads Punjab vs Chandigarh List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Azad Arjun
batsman
Bajwa Sukhdeep
all rounder
Birla Nishunk
no information yet
Bhagat Krish
bowler
Chowdhry Hardik
no information yet
Brar Gurnoor
bowler
Dhanda Rohit
bowler
Brar Harpreet
bowler
Joshi Tushar
batsman
Choudhary Gourav
no information yet
Kapoor Hartejassvi
bowler
Dhir Naman
bowler
Kashyap Vishu
all rounder
Gill Shubman
batsman
Kaushik Ankit
batsman
Saharan Uday
all rounder
Khan Arslan
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Saini Sanyam
batsman
Sharma Raghu
bowler
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Sharma Sumit
all rounder
Sharma Sandeep
bowler
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Singh Harjit
no information yet
Singh Anmolpreet
batsman
Singh Taranpreet
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Thakur Nikhil
all rounder
Singh Harnoor
no information yet
Vohra Manan
batsman
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Ramandeep
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Match has not started yet