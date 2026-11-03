Squads Punjab vs Chandigarh List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

PUN
PUN
CHA
CHA

Playing

PUN
PUN
CHA
CHA
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Azad Arjun

batsman

Bajwa Sukhdeep

all rounder

Birla Nishunk

no information yet

Chowdhry Hardik

no information yet

Choudhary Gourav

no information yet

Kashyap Vishu

all rounder

Saharan Uday

all rounder

Sharma Abhishek

all rounder

Sharma Sumit

all rounder

Singh Harjit

no information yet

Thakur Nikhil

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
CHA
CHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet