Squads Brisbane Heat vs Perth Scorchers T20 Big Bash League, Women 29.11.2026

T20

BRH
BRH
PES
PES

Playing

BRH
BRH
PES
PES
First TeamSecond Team
de Klerk Nadine

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Edgar Amy

batsman

Harris Grace

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Mack Katie

batsman

Mooney Beth

wicket keeper

Knott Charli

all rounder

Scholfield Paige

all rounder

Tryon Chloe

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Bench

BRH
BRH
PES
PES

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet