Squads Brisbane Heat vs Perth Scorchers T20 Big Bash League, Women 29.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
de Klerk Nadine
all rounder
Ainsworth Chloe
bowler
Ginger Sienna
batsman
Devine Sophie
all rounder
Glenn Sarah
bowler
Edgar Amy
batsman
Hamilton Lucy
bowler
Hinkley Mikayla
batsman
Hancock Nicola
bowler
Hoskin Ebony
bowler
Harris Grace
all rounder
King Alana
bowler
Henry Chinelle
all rounder
Mack Katie
batsman
Jonassen Jess
bowler
Mooney Beth
wicket keeper
Knott Charli
all rounder
Scholfield Paige
all rounder
O Neil Annie
batsman
Tryon Chloe
all rounder
Parsons Grace
bowler
Redmayne Georgia
wicket keeper
Rodrigues Jemimah
batsman
Match has not started yet