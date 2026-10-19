Match details Brisbane Heat vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 17.01.2027

T20

Brisbane

BRH
BRH
STH
STH

Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, January 17, 2027 08:15 AM (GMT+0)
Venue:The Gabba, Brisbane, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Brisbane Heat Squad

PlayersAfridi Shaheen, Alsop Tom, Bartlett Xavier, Bryant Max, Dooley Patrick, Haskett Liam, Hearne Lachlan, Johnson Spencer, Khawaja Usman, Kuhnemann Matthew, McSweeney Nathan, Munro Colin, Neser Michael, Peirson Jimmy, Renshaw Matthew, Vidler Callum, Weibgen Hugh, Wildermuth Jack
Benchno information yet

Sydney Thunder Squad

PlayersAgar Wes, Andrews Tom, Bancroft Cameron, Billings Sam, Davies Oliver, Gilkes Matthew, Green Chris, Khan Shadab, Konstas Sam, McAndrew Nathan John, Sams Daniel, Sandhu Gurinder, Sangha Tanveer, Warner David
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumThe Gabba
CityBrisbane
Capacity42000
EndsStanley Street End
Hosts toVulture Street End

Match has not started yet