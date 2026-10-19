Match details Brisbane Heat vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 17.01.2027
Match Info
|Match:
|Big Bash League 26/27
|Date:
|Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, January 17, 2027 08:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|The Gabba, Brisbane, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Brisbane Heat Squad
|Players
|Afridi Shaheen, Alsop Tom, Bartlett Xavier, Bryant Max, Dooley Patrick, Haskett Liam, Hearne Lachlan, Johnson Spencer, Khawaja Usman, Kuhnemann Matthew, McSweeney Nathan, Munro Colin, Neser Michael, Peirson Jimmy, Renshaw Matthew, Vidler Callum, Weibgen Hugh, Wildermuth Jack
|Bench
|no information yet
Sydney Thunder Squad
|Players
|Agar Wes, Andrews Tom, Bancroft Cameron, Billings Sam, Davies Oliver, Gilkes Matthew, Green Chris, Khan Shadab, Konstas Sam, McAndrew Nathan John, Sams Daniel, Sandhu Gurinder, Sangha Tanveer, Warner David
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|The Gabba
|City
|Brisbane
|Capacity
|42000
|Ends
|Stanley Street End
|Hosts to
|Vulture Street End
Match has not started yet