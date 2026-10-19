Squads Brisbane Heat vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Agar Wes
bowler
Alsop Tom
wicket keeper
Andrews Tom
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Bryant Max
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Dooley Patrick
bowler
Davies Oliver
batsman
Haskett Liam
all rounder
Gilkes Matthew
wicket keeper
Hearne Lachlan
batsman
Green Chris
bowler
Johnson Spencer
bowler
Khan Shadab
all rounder
Khawaja Usman
batsman
Konstas Sam
batsman
Kuhnemann Matthew
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Munro Colin
batsman
Sandhu Gurinder
bowler
Neser Michael
all rounder
Sangha Tanveer
bowler
Peirson Jimmy
wicket keeper
Warner David
batsman
Renshaw Matthew
batsman
Vidler Callum
batsman
Weibgen Hugh
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Match has not started yet