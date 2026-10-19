Squads Brisbane Heat vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 17.01.2027

T20

Brisbane

BRH
BRH
STH
STH

Playing

BRH
BRH
STH
STH
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Alsop Tom

wicket keeper

Andrews Tom

all rounder

Bryant Max

batsman

Billings Sam

wicket keeper

Haskett Liam

all rounder

Gilkes Matthew

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BRH
BRH
STH
STH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet