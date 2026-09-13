Match details Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 16.09.2026

T20

BAR
BAR
GUY
GUY

Match Info

Match:Caribbean Premier League, Women 2026
Date:Saturday, September 05, 2026 - Thursday, September 17, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, September 16, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Barbados Tridents Squad

PlayersBates Suzie, Callender Asabi, Cumberbatch NaiJanni, Deol Harleen, Fletcher Afy, Fraser Cherry Ann, Gajnabi Shabika, Green Maddy, Hector Shawnisha, Joseph Qiana, Mangru Mandy, Matthews Hayley, Navgire Kiran, Ramtahal Amrita, Vastrakar Pooja
Benchno information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersBoyce Reniece, Brathwaite Eboni, Brits Tazmin, Burns Erin, Campbelle Shemaine Altia, Connell Shamilia Shontell, de Klerk Nadine, Grimmond Realeanna, Grimmond Sheneta, Ismail Shabnim, Madramootoo Tilleya, Munisar Ashmini, Nation Chedean, Tryon Chloe
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet