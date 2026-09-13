Match details Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 16.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League, Women 2026
|Date:
|Saturday, September 05, 2026 - Thursday, September 17, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, September 16, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Barbados Tridents Squad
|Players
|Bates Suzie, Callender Asabi, Cumberbatch NaiJanni, Deol Harleen, Fletcher Afy, Fraser Cherry Ann, Gajnabi Shabika, Green Maddy, Hector Shawnisha, Joseph Qiana, Mangru Mandy, Matthews Hayley, Navgire Kiran, Ramtahal Amrita, Vastrakar Pooja
|Bench
|no information yet
Guyana Amazon Warriors Squad
|Players
|Boyce Reniece, Brathwaite Eboni, Brits Tazmin, Burns Erin, Campbelle Shemaine Altia, Connell Shamilia Shontell, de Klerk Nadine, Grimmond Realeanna, Grimmond Sheneta, Ismail Shabnim, Madramootoo Tilleya, Munisar Ashmini, Nation Chedean, Tryon Chloe
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet