Squads Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 16.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Boyce Reniece
wicket keeper
Callender Asabi
all rounder
Brathwaite Eboni
no information yet
Cumberbatch NaiJanni
all rounder
Brits Tazmin
batsman
Deol Harleen
all rounder
Burns Erin
all rounder
Fletcher Afy
bowler
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Fraser Cherry Ann
all rounder
Gajnabi Shabika
batsman
de Klerk Nadine
all rounder
Green Maddy
batsman
Grimmond Realeanna
all rounder
Hector Shawnisha
bowler
Grimmond Sheneta
bowler
Joseph Qiana
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Mangru Mandy
batsman
Madramootoo Tilleya
all rounder
Matthews Hayley
all rounder
Munisar Ashmini
bowler
Navgire Kiran
batsman
Nation Chedean
batsman
Ramtahal Amrita
no information yet
Tryon Chloe
all rounder
Vastrakar Pooja
all rounder
Match has not started yet