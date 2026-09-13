Squads Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 16.09.2026

T20

BAR
BAR
GUY
GUY

Playing

BAR
BAR
GUY
GUY
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Boyce Reniece

wicket keeper

Callender Asabi

all rounder

Brathwaite Eboni

no information yet

Deol Harleen

all rounder

Burns Erin

all rounder

de Klerk Nadine

all rounder

Matthews Hayley

all rounder

Ramtahal Amrita

no information yet

Tryon Chloe

all rounder

Vastrakar Pooja

all rounder

Bench

BAR
BAR
GUY
GUY

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet