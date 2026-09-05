Squads Barbados Tridents vs Jamaica Empress T20 Caribbean Premier League, Women 12.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Callender Asabi
all rounder
Cumberbatch NaiJanni
all rounder
Fletcher Afy
bowler
Fraser Cherry Ann
all rounder
Gajnabi Shabika
batsman
Green Maddy
batsman
Hector Shawnisha
bowler
Joseph Qiana
bowler
Mangru Mandy
batsman
Matthews Hayley
all rounder
Navgire Kiran
batsman
Ramtahal Amrita
no information yet
Vastrakar Pooja
all rounder
Match has not started yet