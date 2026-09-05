Squads Barbados Tridents vs Jamaica Empress T20 Caribbean Premier League, Women 12.09.2026

T20

Bridgetown

BAR
BAR
JAM
JAM

Playing

BAR
BAR
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Callender Asabi

all rounder

Matthews Hayley

all rounder

Ramtahal Amrita

no information yet

Vastrakar Pooja

all rounder

Bench

BAR
BAR
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet