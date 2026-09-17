Match details Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 17.09.2026

T20

TRI
TRI
GUY
GUY

Match Info

Match:Caribbean Premier League, Women 2026
Date:Saturday, September 05, 2026 - Thursday, September 17, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, September 17, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersBhatia Yastika Harish, Claxton Jahzara, Dottin Deandra, Fontaine Earnisha, Glasgow Jannillea, Harricharan Brianna, Harris Laura, Kambalapalli Sainavi, Kapp Marizanne, Khan Ameila, Pandey Shikha, Penna Madeline, Ramharack Karishma, Ramnath Samara, Soogrim Steffie
Benchno information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersBoyce Reniece, Brathwaite Eboni, Brits Tazmin, Burns Erin, Campbelle Shemaine Altia, Connell Shamilia Shontell, de Klerk Nadine, Grimmond Realeanna, Grimmond Sheneta, Ismail Shabnim, Madramootoo Tilleya, Munisar Ashmini, Nation Chedean, Tryon Chloe
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet