Match details Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 17.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League, Women 2026
|Date:
|Saturday, September 05, 2026 - Thursday, September 17, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, September 17, 2026 06:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Trinbago Knight Riders Squad
Guyana Amazon Warriors Squad
|Players
|Boyce Reniece, Brathwaite Eboni, Brits Tazmin, Burns Erin, Campbelle Shemaine Altia, Connell Shamilia Shontell, de Klerk Nadine, Grimmond Realeanna, Grimmond Sheneta, Ismail Shabnim, Madramootoo Tilleya, Munisar Ashmini, Nation Chedean, Tryon Chloe
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet