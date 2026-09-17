Squads Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 17.09.2026

T20

TRI
TRI
GUY
GUY

Playing

TRI
TRI
GUY
GUY
First TeamSecond Team
Boyce Reniece

wicket keeper

Brathwaite Eboni

no information yet

Dottin Deandra

all rounder

Fontaine Earnisha

wicket keeper

Burns Erin

all rounder

Harricharan Brianna

no information yet

de Klerk Nadine

all rounder

Kambalapalli Sainavi

no information yet

Kapp Marizanne

all rounder

Khan Ameila

no information yet

Pandey Shikha

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Tryon Chloe

all rounder

Bench

TRI
TRI
GUY
GUY

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet