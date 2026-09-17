Squads Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors T20 Caribbean Premier League, Women 17.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatia Yastika Harish
wicket keeper
Boyce Reniece
wicket keeper
Claxton Jahzara
bowler
Brathwaite Eboni
no information yet
Dottin Deandra
all rounder
Brits Tazmin
batsman
Fontaine Earnisha
wicket keeper
Burns Erin
all rounder
Glasgow Jannillea
batsman
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Harricharan Brianna
no information yet
Harris Laura
batsman
de Klerk Nadine
all rounder
Kambalapalli Sainavi
no information yet
Grimmond Realeanna
all rounder
Kapp Marizanne
all rounder
Grimmond Sheneta
bowler
Khan Ameila
no information yet
Ismail Shabnim
bowler
Pandey Shikha
all rounder
Madramootoo Tilleya
all rounder
Penna Madeline
all rounder
Munisar Ashmini
bowler
Ramharack Karishma
bowler
Nation Chedean
batsman
Ramnath Samara
batsman
Tryon Chloe
all rounder
Soogrim Steffie
bowler
Match has not started yet