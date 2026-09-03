Squads Boland vs Eastern Storm T20 CSA T20 Challenge 08.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Ferisco
all rounder
Baron Jevano
all rounder
Cloete Archille
bowler
Copeland Micheal
batsman
du Toit Adrian
batsman
Fortuin Clyde
wicket keeper
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Jonker Chris
batsman
Mahima Siyabonga
bowler
Malan Janneman
batsman
Malan Pieter
batsman
Manack Imran
bowler
Mgijima Aviwe
all rounder
Mnyaka Akhona
bowler
Petersen Keegan
batsman
Stuurman Glenton
bowler
van Zyl Stiaan
all rounder
Viljoen Hardus
bowler
Von Berg Shaun
bowler
Match has not started yet