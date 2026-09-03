Squads Dolphins vs Garden Route Badgers T20 CSA T20 Challenge 23.10.2026

T20

DOL
DOL
GRB
GRB

Playing

DOL
DOL
GRB
GRB
First TeamSecond Team
Bosch Eathan

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Smuts JJ

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

Bench

DOL
DOL
GRB
GRB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet