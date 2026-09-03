Squads Dolphins vs Northern Cape T20 CSA T20 Challenge 30.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Cele Okuhle
all rounder
Dithole Tshepang
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Erwee Sarel
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Miller David
batsman
Parsons Bryce
all rounder
Phehlukwayo Andile
all rounder
Roelofsen Grant
wicket keeper
Simelane Andile
bowler
Smith Jason
batsman
Smuts JJ
all rounder
Subrayen Prenelan
all rounder
Viljoen Hanu
wicket keeper
Zondo Khaya
batsman
Match has not started yet