Match details Assam vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, November 18, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Assam Squad
|Players
|Choudhury Avinav, Das Denish Paramananda, Das Pallavkumar, Das Rishav, Dey Saurav, Dutta Mrinmoy, Ghadigaonkar Sumit, Hussain Mukhtar, Lachit Sunil Girik, Parag Riyan, Roy Bishal, Roy Erik Carfew, Roy Sibsankar, Saikia Pradyuman, Sarma Kunal, Sengupta Akash, Singh Rahul
|Bench
|no information yet
Puducherry Squad
|Players
|Anand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet