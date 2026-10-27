Match details Assam vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

ASM
ASM
PUD
PUD

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, November 18, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Assam Squad

PlayersChoudhury Avinav, Das Denish Paramananda, Das Pallavkumar, Das Rishav, Dey Saurav, Dutta Mrinmoy, Ghadigaonkar Sumit, Hussain Mukhtar, Lachit Sunil Girik, Parag Riyan, Roy Bishal, Roy Erik Carfew, Roy Sibsankar, Saikia Pradyuman, Sarma Kunal, Sengupta Akash, Singh Rahul
Benchno information yet

Puducherry Squad

PlayersAnand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet