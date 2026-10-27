Squads Assam vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhury Avinav
bowler
Anand Kargave Akash
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Aravinddaraj A
bowler
Das Pallavkumar
batsman
Chauhan Bhupender
all rounder
Das Rishav
batsman
Dogra Paras
batsman
Dey Saurav
all rounder
Jadhav Yash
wicket keeper
Dutta Mrinmoy
bowler
Jayasundaram Karthikeyan
batsman
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Karthik Arun
wicket keeper
Hussain Mukhtar
bowler
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Lachit Sunil Girik
bowler
Pandey Krishna
batsman
Parag Riyan
all rounder
Rohit Damodaran
batsman
Roy Bishal
no information yet
Sharma Bharat
bowler
Roy Erik Carfew
batsman
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Roy Sibsankar
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Saikia Pradyuman
batsman
Yadav Gaurav
bowler
Sarma Kunal
no information yet
Yadav Ravi
bowler
Sengupta Akash
all rounder
Singh Rahul
bowler
Match has not started yet