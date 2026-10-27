Squads Assam vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

ASM
ASM
PUD
PUD

Playing

ASM
ASM
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Das Rishav

batsman

Dey Saurav

all rounder

Jadhav Yash

wicket keeper

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Karthik Arun

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Roy Bishal

no information yet

Roy Sibsankar

all rounder

Sarma Kunal

no information yet

Sengupta Akash

all rounder

Bench

ASM
ASM
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet