Squads Chhattisgarh vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

CHH
CHH
ODI
ODI

Playing

CHH
CHH
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Biswal Kartik

all rounder

Butte Jivesh

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Luha Prabin

wicket keeper

Pattanaik Rakesh

all rounder

Kerkar Eknath

wicket keeper

Poddar Govinda

all rounder

Painkra Prashant

no information yet

Tarini Sa

batsman

Bench

CHH
CHH
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet