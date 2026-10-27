Squads Chhattisgarh vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Biswal Kartik
all rounder
Butte Jivesh
all rounder
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Chandraker Shashank
wicket keeper
Luha Prabin
wicket keeper
Chouhan Ashish
batsman
Mishra Shantanu
batsman
Desai Sanjeet
batsman
Pattanaik Rakesh
all rounder
Hurkat Sanidhya
batsman
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Kerkar Eknath
wicket keeper
Poddar Govinda
all rounder
Khare Amandeep Narayan
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Rathod Harshit
bowler
Painkra Prashant
no information yet
Rout Soubhagya
batsman
Singh Gagandeep
batsman
Samal Swastik
batsman
Singh Harpreet
batsman
Singh Prayash Kumar
bowler
Singh Shubham
bowler
Tarini Sa
batsman
Sureshrao Ruikar Sumit
all rounder
Yadav Abhishek
batsman
Thakur Aayush Singh
bowler
Tiwari Rishabh
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Match has not started yet