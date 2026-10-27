Squads Goa vs Mumbai Indians T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alemao Felix Bernado
bowler
Arunkumar Garg Lakshay
all rounder
Bakhale Kashyap
batsman
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Prabhudessai Suyash
batsman
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Sawkar Tunish
bowler
Siddharth KV
batsman
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Tari Shubham
no information yet
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Tripathi Rahul
batsman
Wagha Misal Darshan
all rounder
Match has not started yet