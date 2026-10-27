Squads Goa vs Mumbai Indians T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

GOA
GOA
MI
MI

Playing

GOA
GOA
MI
MI
First TeamSecond Team
Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Bench

GOA
GOA
MI
MI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet