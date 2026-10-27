Match details Jammu And Kashmir vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, November 26, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Jammu And Kashmir Squad
|Players
|Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Lotra Sahil, Malik Henan, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Pundir Shubham, Rashid Fazil, Salam Rasikh, Samad Abdul, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir
|Bench
|no information yet
Haryana Squad
|Players
|Bana Dinesh Mahabir, Chahal Yuzvendra, Kamboj Anshul, Kumar Aman, Kumar Ankit, Kumar Sumit, Mishra Amit, Rana Himanshu, Rohilla Sarvesh, Shandilya Mayank, Sharma Mohit, Sharma Rohit, Sharma Yashu, Sindhu Nishant, Tewatia Rahul
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet