Squads Jammu And Kashmir vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Iqbal Qamran
batsman
Bana Dinesh Mahabir
wicket keeper
Khajuria Shubham
batsman
Chahal Yuzvendra
bowler
Lotra Sahil
bowler
Kamboj Anshul
all rounder
Malik Henan
batsman
Kumar Aman
bowler
Malik Umran
bowler
Kumar Ankit
batsman
Mushtaq Abid
bowler
Kumar Sumit
no information yet
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Mishra Amit
bowler
Nabi Aquib
bowler
Rana Himanshu
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Rohilla Sarvesh
wicket keeper
Pundir Shubham
all rounder
Shandilya Mayank
all rounder
Rashid Fazil
wicket keeper
Sharma Mohit
bowler
Salam Rasikh
bowler
Sharma Rohit
wicket keeper
Samad Abdul
batsman
Sharma Yashu
batsman
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder
Tewatia Rahul
all rounder
Match has not started yet