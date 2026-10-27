Squads Jammu And Kashmir vs Haryana T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

JAK
JAK
HAR
HAR

Playing

JAK
JAK
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Bana Dinesh Mahabir

wicket keeper

Kamboj Anshul

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Rohilla Sarvesh

wicket keeper

Pundir Shubham

all rounder

Shandilya Mayank

all rounder

Rashid Fazil

wicket keeper

Sharma Rohit

wicket keeper

Sindhu Nishant

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Bench

JAK
JAK
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet