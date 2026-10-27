Squads Karnataka vs Rajasthan Royals T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Bhandage Manoj
all rounder
Bhatia Pranav
bowler
Bopana Rishi
batsman
Chethan LR
wicket keeper
Dubey Praveen
bowler
Gowtham Krishnappa
all rounder
Hegde Shubhang
all rounder
Jose Nikin
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Koushik V
bowler
Krishna Prasidh
bowler
L Manvanth Kumar
all rounder
Manohar Abhinav
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Pandey Manish
batsman
Rahul KL
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Sisodia Luvnith
wicket keeper
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Match has not started yet