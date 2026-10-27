Squads Kerala vs Himachal Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ajnas M
bowler
Abhinay Kanwar
bowler
Asif KM
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Bains Ankush
wicket keeper
Baby Sachin
batsman
Chopra Prashant
batsman
Basith Abdul
all rounder
Dagar Mayank
all rounder
Gopal Shreyas
all rounder
Dhawan Rishi
all rounder
Joseph Sijomon
bowler
Galetiya Vinay
all rounder
Kumar Vinod
bowler
Gangta Nikhil
batsman
Kunnummal Rohan
batsman
Guleria Arpit
bowler
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Jaiswal Pankaj
no information yet
Jaiswal Pankaj
all rounder
Nayanar Varun
wicket keeper
Jamwal Ayush
bowler
Nizar Salman
batsman
Kalia Hritik
no information yet
Samson Sanju
wicket keeper
Negi Mukul
batsman
Saxena Jalaj
all rounder
Sen Ekant
batsman
Thampi Basil
bowler
Sharma Nitin
batsman
Vinod Vishnu
wicket keeper
Sharma Vipin
no information yet
Vishweshwar Suresh
bowler
Tomar Prashant
bowler
Match has not started yet