Squads Kerala vs Himachal Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

KER
KER
HIM
HIM

Playing

KER
KER
HIM
HIM
First TeamSecond Team
Ajnas M

bowler

Asif KM

bowler

Bains Ankush

wicket keeper

Basith Abdul

all rounder

Dagar Mayank

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Dhawan Rishi

all rounder

Galetiya Vinay

all rounder

Jaiswal Pankaj

no information yet

Jaiswal Pankaj

all rounder

Nayanar Varun

wicket keeper

Kalia Hritik

no information yet

Samson Sanju

wicket keeper

Negi Mukul

batsman

Saxena Jalaj

all rounder

Sen Ekant

batsman

Vinod Vishnu

wicket keeper

Sharma Vipin

no information yet

Bench

KER
KER
HIM
HIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet