Squads Maharashtra vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bachhav Satyajeet
bowler
Choudhury Avinav
bowler
Bawne Ankit
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Bhandari Mandar
batsman
Das Pallavkumar
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Das Rishav
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Dey Saurav
all rounder
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Dutta Mrinmoy
bowler
Jadhav Kedar
batsman
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Kazi Azim
all rounder
Hussain Mukhtar
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Lachit Sunil Girik
bowler
Mhatre Siddharth
batsman
Parag Riyan
all rounder
Naik Nikhil
wicket keeper
Roy Bishal
no information yet
Ostwal Vicky
bowler
Roy Erik Carfew
batsman
Pandit Sunny
all rounder
Roy Sibsankar
all rounder
Pawale Vijay
all rounder
Saikia Pradyuman
batsman
Rathod Rushabh
wicket keeper
Sarma Kunal
no information yet
Shinde Dhanraj
all rounder
Sengupta Akash
all rounder
Solanki Prashant
bowler
Singh Rahul
bowler
Match has not started yet