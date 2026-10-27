Squads Maharashtra vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

MAH
MAH
ASM
ASM

Playing

MAH
MAH
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Das Rishav

batsman

Dey Saurav

all rounder

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Kazi Azim

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Parag Riyan

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Roy Bishal

no information yet

Pandit Sunny

all rounder

Roy Sibsankar

all rounder

Pawale Vijay

all rounder

Rathod Rushabh

wicket keeper

Sarma Kunal

no information yet

Shinde Dhanraj

all rounder

Sengupta Akash

all rounder

Bench

MAH
MAH
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet