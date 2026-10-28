Match details Maharashtra vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, November 14, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Maharashtra Squad
|Players
|Bachhav Satyajeet, Bawne Ankit, Bhandari Mandar, Gaikwad Ruturaj, Ghosh Ramakrishna, Hangargekar Rajvardhan, Jadhav Kedar, Kazi Azim, Kulkarni Arshin, Mhatre Siddharth, Naik Nikhil, Ostwal Vicky, Pandit Sunny, Pawale Vijay, Rathod Rushabh, Shinde Dhanraj, Solanki Prashant
|Bench
|no information yet
Puducherry Squad
|Players
|Anand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet