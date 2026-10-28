Match details Maharashtra vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

MAH
MAH
PUD
PUD

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 14, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Maharashtra Squad

PlayersBachhav Satyajeet, Bawne Ankit, Bhandari Mandar, Gaikwad Ruturaj, Ghosh Ramakrishna, Hangargekar Rajvardhan, Jadhav Kedar, Kazi Azim, Kulkarni Arshin, Mhatre Siddharth, Naik Nikhil, Ostwal Vicky, Pandit Sunny, Pawale Vijay, Rathod Rushabh, Shinde Dhanraj, Solanki Prashant
Benchno information yet

Puducherry Squad

PlayersAnand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet