Squads Maharashtra vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

MAH
MAH
PUD
PUD

Playing

MAH
MAH
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Jadhav Yash

wicket keeper

Karthik Arun

wicket keeper

Kazi Azim

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Pandit Sunny

all rounder

Pawale Vijay

all rounder

Rathod Rushabh

wicket keeper

Shinde Dhanraj

all rounder

Bench

MAH
MAH
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet