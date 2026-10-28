Squads Maharashtra vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bachhav Satyajeet
bowler
Anand Kargave Akash
batsman
Bawne Ankit
batsman
Aravinddaraj A
bowler
Bhandari Mandar
batsman
Chauhan Bhupender
all rounder
Gaikwad Ruturaj
batsman
Dogra Paras
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Jadhav Yash
wicket keeper
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Jayasundaram Karthikeyan
batsman
Jadhav Kedar
batsman
Karthik Arun
wicket keeper
Kazi Azim
all rounder
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Pandey Krishna
batsman
Mhatre Siddharth
batsman
Rohit Damodaran
batsman
Naik Nikhil
wicket keeper
Sharma Bharat
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Pandit Sunny
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Pawale Vijay
all rounder
Yadav Gaurav
bowler
Rathod Rushabh
wicket keeper
Yadav Ravi
bowler
Shinde Dhanraj
all rounder
Solanki Prashant
bowler
Match has not started yet