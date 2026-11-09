Squads Odisha vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

ODI
ODI
MUM
MUM

Playing

ODI
ODI
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Biswal Kartik

all rounder

Luha Prabin

wicket keeper

Bista Jay

all rounder

Pattanaik Rakesh

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Pawar Prasad

wicket keeper

Tarini Sa

batsman

Bench

ODI
ODI
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet