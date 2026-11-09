Squads Odisha vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Biswal Kartik
all rounder
Ankolekar Atharva
bowler
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Avasthi Mohit
bowler
Luha Prabin
wicket keeper
Bista Jay
all rounder
Mishra Shantanu
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Pattanaik Rakesh
all rounder
Dias Royston
bowler
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Dube Shivam
all rounder
Poddar Govinda
all rounder
Jaiswal Yashasvi
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Khan Sarfaraz
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Rathod Harshit
bowler
Kulkarni Dhawal
bowler
Rout Soubhagya
batsman
Mulani Shams
all rounder
Samal Swastik
batsman
Patil Sairaj
all rounder
Singh Prayash Kumar
bowler
Pawar Prasad
wicket keeper
Tarini Sa
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Yadav Abhishek
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
Match has not started yet