Match details Odisha vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

ODI
ODI
MUM
MUM

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, November 24, 2026 11:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Odisha Squad

PlayersBiswal Kartik, Dhupar Rajesh Rajeev, Luha Prabin, Mishra Shantanu, Pattanaik Rakesh, Pattnaik Sandeep Pradeep, Poddar Govinda, Pradhan Debabrata Babrubahan, Prasad Roul Sunil Kumar Sarada, Rathod Harshit, Rout Soubhagya, Samal Swastik, Singh Prayash Kumar, Tarini Sa, Yadav Abhishek
Benchno information yet

Mumbai Squad

PlayersAnkolekar Atharva, Avasthi Mohit, Bista Jay, Deshpande Tushar, Dias Royston, Dube Shivam, Jaiswal Yashasvi, Khan Sarfaraz, Kotian Tanush, Kulkarni Dhawal, Mulani Shams, Patil Sairaj, Pawar Prasad, Raghuvanshi Angkrish, Rahane Ajinkya, Tamore Hardik
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet