Squads Uttarakhand vs Chhattisgarh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

UTT
UTT
CHH
CHH

Playing

UTT
UTT
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Butte Jivesh

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Chaudhary Rajan

no information yet

Danu Rohit

all rounder

Kerkar Eknath

wicket keeper

Juyal Sumit

no information yet

Kumar Vinay

all rounder

Painkra Prashant

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Negi Dikshanshu

all rounder

Pandey Prateek

no information yet

Rawat Akhil

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Tare Aditya

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet