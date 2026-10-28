Squads Uttarakhand vs Chhattisgarh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhati Prashant
bowler
Agarwal Shubham
all rounder
Bisht Himanshu
bowler
Butte Jivesh
all rounder
Chandela Kunal
batsman
Chandraker Shashank
wicket keeper
Chaudhary Rajan
no information yet
Chouhan Ashish
batsman
Chaudhary Yuvraj
bowler
Desai Sanjeet
batsman
Danu Rohit
all rounder
Hurkat Sanidhya
batsman
Gusain Tanush
batsman
Kerkar Eknath
wicket keeper
Joshi Piyush
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
Juyal Sumit
no information yet
Kashyap Visha
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Kumar Vinay
all rounder
Painkra Prashant
no information yet
Madhwal Akash
bowler
Singh Gagandeep
batsman
Mishra Mayank
all rounder
Singh Harpreet
batsman
Negi Dikshanshu
all rounder
Singh Shubham
bowler
Negi Ravinder
bowler
Sureshrao Ruikar Sumit
all rounder
Pandey Prateek
no information yet
Thakur Aayush Singh
bowler
Rauturi Girish
bowler
Tiwari Rishabh
batsman
Rawat Akhil
wicket keeper
Tiwary Anuj
batsman
Rawat Sagar
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Tare Aditya
wicket keeper
Tiwari Agrim
bowler
Match has not started yet