Squads Vidarbha vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

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GUJ
GUJ

Playing

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GUJ
GUJ
First TeamSecond Team
Chavan Nayan

no information yet

Parwani Dipesh

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Wadkar Akshay

wicket keeper

Yadav Lalit

all rounder

Bench

VID
VID
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet