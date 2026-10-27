Squads Vidarbha vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chavan Nayan
no information yet
Bishnoi Ravi
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Dubey Saurabh
bowler
Chawla Piyush
bowler
Dubey Shubham
batsman
Desai Aarya
batsman
Karnewar Akshay
bowler
Gaja Chintan
bowler
Mahale Mandar
batsman
Gandhi Chirag
batsman
Nalkande Darshan
bowler
Jaiswal Vishal
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Kumar Umang Rohit
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Nagwaswalla Arzan
bowler
Shorey Dhruv
batsman
Panchal Priyank Kirit
batsman
Taide Atharwa
batsman
Patel Axar
all rounder
Wadkar Akshay
wicket keeper
Patel Hardik
bowler
Yadav Lalit
all rounder
Patel Hemang
bowler
Match has not started yet