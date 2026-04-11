Kelly Shannon Castle

Kelly Shannon Castle

all rounder

Full name:Kelly Shannon Castle
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

Kent Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings3
Overs9.4
Balls-
Maidens0
Runs61
Wickets3
Avg20.33
SR19.33
Eco6.31
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings4
Not outs0
Runs22
Balls Faced52
Avg5.5
SR42.3
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest8
Hundreds0

Kelly Shannon Castle Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

T20 Blast, Women

Another Players

Coppack, Kate Louise

Coppack, Kate Louise

Dowse, Ariana

Dowse, Ariana

Carr, Amara

Carr, Amara

Gardner, Joana

Gardner, Joana

Scrivens, Grace

Scrivens, Grace

Smale, Sophia

Smale, Sophia

MacGregor, Esmae

MacGregor, Esmae

Penna, Madeline

Penna, Madeline

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha

Munro, Sophie

Munro, Sophie