Madeleine Blinkhorn-Jones

Madeleine Blinkhorn-Jones

bowler

Full name:Madeleine Blinkhorn-Jones
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

Kent Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs0
Runs59
Balls Faced103
Avg19.66
SR57.28
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest23
Hundreds0

Madeleine Blinkhorn-Jones Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

T20 Blast, Women

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