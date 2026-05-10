Olivia Barnes

Olivia Barnes

Full name:Olivia Barnes

Teams

2026 Teams

Kent Women

London Spirit Women

Somerset Women

Olivia Barnes Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Harman, Nancy

Harman, Nancy

Munro, Sophie

Munro, Sophie

Jones, Hannah

Jones, Hannah

Dattani, Naomi

Dattani, Naomi

Glenn, Sarah

Glenn, Sarah

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Kerr, Amelia

Kerr, Amelia

Knight, Heather

Knight, Heather

Kerr, JM

Kerr, JM