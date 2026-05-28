Squads Ireland vs West Indies T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 28.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hunter Amy
wicket keeper
Matthews Hayley
all rounder
Dalzell Alana
batsman
Henry Chinelle
all rounder
Stokell Rebecca
batsman
Alleyne Aaliyah
bowler
Prendergast Orla
all rounder
Campbelle Shemaine Altia
wicket keeper
Paul Leah
all rounder
Claxton Jahzara
bowler
Tector Alice
all rounder
Dottin Deandra
all rounder
Little Louise
batsman
Fletcher Afy
bowler
Canning Ava
bowler
James Zaida
all rounder
Kelly Arlene
all rounder
Joseph Qiana
bowler
Maguire Aimee
bowler
Ramharack Karishma
bowler
Murray Cara
bowler
Taylor Stafanie
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Coulter Reilly Christina
batsman
Brathwaite Eboni
no information yet
Delany Laura
all rounder
Glasgow Jannillea
batsman
Dempsey Georgina
bowler
Hector Shawnisha
bowler
McBride Lara
batsman
Mangru Mandy
batsman