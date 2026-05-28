Squads Ireland vs West Indies T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 28.05.2026

T20iClontarf Cricket Club, Dublin
IRL
IRL

103

WIN
WIN

104

Playing

IRL
IRL
WIN
WIN
First TeamSecond Team
Hunter Amy

wicket keeper

Matthews Hayley

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Prendergast Orla

all rounder

Paul Leah

all rounder

Tector Alice

all rounder

Dottin Deandra

all rounder

James Zaida

all rounder

Kelly Arlene

all rounder

Taylor Stafanie

all rounder

Bench

IRL
IRL
WIN
WIN
First TeamSecond Team
Brathwaite Eboni

no information yet

Delany Laura

all rounder